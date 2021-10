Amoruso: “Linea dura con Vlahovic. Stipendio? Non capisco la sua titubanza”

Lorenzo Amoruso, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno Toscana sulle tematica più calda delle ultime ore in casa viola, ovvero il futuro di Vlahovic.

“La questione tra procuratori e calciatori è chiara: è il giocatore a scegliere del proprio futuro, per quanto mi dispiaccia dirlo qui è Vlahovic che sbaglia. Non capisco la sua fretta di andarsene e il suo non accontentarsi dello stipendio propostogli. Per sei mesi di Serie A la cifra dovrebbe essere intorno ai 4 milioni, è fuori di testa pensare a 6-7 milioni all’anno. In questo momento per le prospettive di crescita che ha un milione in più non cambia tanto le cose”.

E aggiunge: “Io personalmente gli farei dare una risposta entro dicembre, se ciò non accade lo farei stare fuori un anno e mezzo, oppure che porti i soldi che richiede la società. E tanti auguri!”.