Amoruso: “Meglio che non sia arrivato Berardi, le aspettative si sarebbero impennate e la Fiorentina deve andare per gradi…”

L’ex centrale viola Lorenzo Amoruso ha parlato così della ripresa del campionato che attende la Fiorentina: “E’ un bene che sia stata cambiata la scelta da Gattuso a Italiano, perché la Fiorentina ha bisogno di crescere, se fosse rimasto Rino le aspettative si sarebbero impennate. Non ci sarebbe mai stato realmente il mercato che lui voleva e anche per questo lui non era davvero convinto di venire a Firenze – ha detto a Radio Bruno – Lo stesso discorso vale per Berardi. Anche con lui le aspettative si sarebbero alzate, la Fiorentina deve crescere gradualmente e può farlo con Sottil, che ha tutte le caratteristiche fisiche e tecniche per fare bene. La difesa? Odriozola potrebbe aver convinto Italiano in questi giorni di sosta Il mister dovrebbe partire da una solidità di reparto, la difesa sta migliorando e io per Bergamo non cambierei così tanto. Sicuramente sarà una partita difficile, la Dea non è in grande condizione come ogni inizio di stagione e la Fiorentina dovrà essere brava a far male. Non ho nulla contro Nastastic, ma sarei per confermare questa difesa a Bergamo”.