Amoruso: “Non accetterei un trasloco fuori Toscana per la Fiorentina, si chiederebbe un sacrificio assurdo ai tifosi”

Ex difensore viola, Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno delle prospettive legate al trasloco della Fiorentina durante i lavori al Franchi:

“Per i calciatori il problema è relativo, la Fiorentina gioca nello stesso modo in casa e fuori casa, i problemi saranno per i tifosi. Aggiungere oltre al costo del biglietto anche quello del viaggio, diventa problematico. Ho qualche problema però a ricordare altri club che siano stati così tanto tempo lontani dal proprio stadio, ricordo Udinese, Juve o anche Atalanta che sono stati in ‘trasferta’ un anno.

Fuori regione non lo accetterei, si chiederebbe veramente ai tifosi un sacrificio assurdo, si avrebbe un numero minore al seguito. Bisogna assolutamente rimanere in Toscana, di stadi ce ne sono: bisogna capire quali sono a norma e quanto servirebbe per renderli agibili. Converrebbe anche a chi si prende l’onere di ospitare la Fiorentina. Non ci si può permettere di perdere quella fetta consistente di tifo, sarebbe un grosso problema andare lontano visti gli orari molteplici delle gare di Serie A”.