Amoruso: “Non credo che Italiano sia pronto per una big, è cresciuto ma l’aria lì è rarefatta. Il West Ham si è riposato troppo…”

“A oggi i contratti valgono il giusto, c’è da capire quanto l’allenatore pensa o possa pensare di essere pronto per andare in una grande squadra – ha detto a Rtv38 l’ex viola Lorenzo Amoruso – Secondo me Italiano non è ancora pronto. In club come Inter, Milan e Napoli l’area è molto rarefatta, anche se lui è cresciuto di anno in anno. Anche la vittoria in Conference non conta nulla secondo me. Il West Ham? Secondo me sono stati troppi 10 giorni liberi, la partita della Fiorentina era importante, l’ha vinta bene e non con tutti i titolarissimi. Poi le energie per una finale ti arrivano sempre”.