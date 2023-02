Amoruso: “Nonostante gli alti e bassi, Terracciano rimane un portiere affidabile. Alla lunga, la Fiorentina punterà su un giovane”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha analizzato il momento in casa viola, con particolare riguardo nei confronti dell’allenatore Vincenzo Italiano. Ecco cosa ha detto a Radio Bruno Toscana: “L’idea di calcio del mister è chiara e l’abbiamo vista. Come però si vede il problema della squadra, ad oggi. Discorso attaccante? Jovic non può fare i movimenti che Italiano richiede. A La Spezia non aveva certo Vlahovic, bensì uno come Nzola, con il quale si è salvato anche bene”.

Sui portieri della Fiorentina: “In questa stagione, Terracciano ha avuto i suoi alti e bassi, ci mancherebbe, ma rimane affidabile. Occhio a Sirigu che è venuto qui per giocarsi le sue carte, ma anche come esempio per i più giovani. Ed è questa l’idea della Fiorentina per il futuro, ovvero puntare su un ragazzo, possibilmente proveniente dalla Primavera“.