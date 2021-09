Amoruso: “Odriozola alla grande a Bergamo, se Sottil impara a duettare con lui, la Fiorentina fisicamente darà noi a tutti”

Ex difensore viola, Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno in vista della gara di Genova, soffermandosi in particolare su Odriozola:

“Mi aspetto che faccia il solco su quella fascia perché ci ha fatto già capire che ha capacità di corsa, mi aspetto un grande supporto sia in difesa che a centrocampo perché ha le capacità fisiche e atletiche per farlo. E’ uno che ci mette tanta passione e voglia ma mi ha soddisfatto anche tatticamente a Bergamo, ha fatto una grande partita. Dipende poi molto da chi ha davanti, con Callejon il duetto è sicuramente molto interessante, Sottil invece ha ancora bisogno di imparare da quel punto di vista. Se lo farà, la Fiorentina fisicamente diventerà una squadra in grado di dare noia a tutti davvero”.