Amoruso: “Quando la squadra affronta avversari alla portata non è cattiva: l’allenatore può urlare quanto vuole, ma è un comprimario. Ci sono giocatori non da Fiorentina”

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato nel corso del Pentasport di Radio Bruno della sconfitta di ieri e in generale del momento psicologico della squadra. Di seguito le parole dell’ex viola:

“Quando questa squadra affronta avversari alla portata non ha cattiveria. Il primo tempo di Salerno è un esempio. Con l’Udinese la partenza è stata migliore, ma la cattiveria nei contrasti mancava lo stesso. Non vorrei che questo gruppo si sia cullato con i complimenti che arrivavano da tutte le parti. Gli allenatori, purtroppo, sono dei comprimari. Per quanto possano urlare, non vanno in campo. Non si può dire se sia colpa del singolo, del gruppo o dell’allenatore”.

Ancora: “Quando perdevano mettendo in campo l’abilità da squadra, le critiche erano poche. Ci sono giocatori, tra i quali quelli arrivati a gennaio, a cui l’allenatore ha chiesto delle garanzie. Ma queste in campo non sono arrivate. Non sono da Fiorentina“.