Amoruso: “Quarta è il difensore viola più completo, ma commette errori. La Fiorentina a Monza ha fatto di tutto per prendere gol”

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, a Radio Bruno, ha commentato così la prestazione difensiva della Fiorentina a Monza: “Credo che ci siano stati degli errori dei singoli ripetuti, Quarta è un giocatore sopra la media per qualità, però purtroppo commette alcuni errori. Non può essere l’allenatore a migliorare queste disattenzioni, spetta al singolo. È un peccato perché l’argentino è il nostro difensore più completo. La Fiorentina ha fatto di tutto per mettere il Monza nelle condizioni di segnare”.