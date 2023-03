Amoruso: “Questa Fiorentina è forte e completa: deve essere lei quella da temere in Conference League. Contro il Sivasspor non c’è stata storia”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana, commentando la convincente vittoria di ieri contro il Sivasspor: “Non so a cosa si possa ricondurre il primo tempo, magari alla situazione locale, perché la squadra mi sembrava parecchio toccata. Era sicura di sé stessa ma fino a un certo punto. Il Sivasspor si limitava a giocare con la palla lunga. La bravura della Fiorentina è emersa dopo il gol, nell’essersi subito ripresa. Non c’è comunque stata storia”.

E aggiunge: “Quella che finalmente vediamo adesso è una Fiorentina forte e completa. Ci è voluto un gol da 40 metri per metterla in rischio. Adesso la Viola è quella che nessuno vuole affrontare in un quarto di finale di Conference. Bianco? Episodio deplorevole. Lui è un ragazzino, lo posso capire, ma non ho compreso in alcun modo il fatto che gli altri non hanno reagito”.