Amoruso: “Questi sono arrivati e in due anni hanno venduto tutti, se vogliono sopravvivere lo dicano. Non l’ho deciso io di comprare la Fiorentina…”

Opinione decisa da parte dell’ex difensore viola Lorenzo Amoruso a Radio Bruno, sulla gestione di Commisso e le sorti della Fiorentina:

“Ho notato che Vlahovic salutava il pubblico come non faceva prima, non era un festeggiamento da gol normale e questo mi porta a pensare che la cosa fosse già nell’aria. Quello che mi dà fastidio è che a giugno il presidente e i suoi uomini avevano sempre ripetuto che questa cessione non ci sarebbe stata, anche se sappiamo che poi nel calcio le cose cambiano velocemente.

Quello che mi preoccupa è capire con chi verrà rimpiazzato e che non venga fatto l’errore commesso con Chiesa: al secondo anno di Juve la Fiorentina non ha praticamente ancora visto i soldi della sua cessione.

Questi sono arrivati e in due anni hanno venduto praticamente tutti, c’è da capire cosa vogliono fare: si vuole sopravvivere? Allora lo dicano alla gente. Bisogna capire come si fa calcio e mi sa che non l’hanno ancora capito. Io sono il primo ad esultare per il centro sportivo però la gente non pensa al Viola Park, vuole vedere una squadra che ottenga bei risultati. O uno vuole investire a prescindere oppure non si può parlare mai di incedibilità: due anni fa erano appena arrivati, l’anno scorso il Covid ma ce n’è sempre una?

Ci sarà un problema se in due anni ci siamo salvati alle ultime giornate di campionato? Ci sono tanti giocatori a libro paga e tante difficoltà ma non ho deciso io di venire a comprare la Fiorentina, di venire a dire certe cose alla stampa”.