Amoruso: “Se è concentrato, Igor non si toglie: dall’anno scorso è cresciuto molto. Centravanti? Molti vorrebbero Cabral…”

L’ex viola, con un trascorso nel Regno Unito, Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno delle possibili scelte di Italiano per la sfida di questa sera al West Ham:

“Igor, se concentrato, è insostituibile, l’anno scorso ha avuto una crescita incredibile. Poi però cade in errori che a certi livelli non ti puoi permettere. Il concetto difensivo di Italiano non permette di rischiare per errori banali, nel momento in cui non si valuta bene il pericolo le prestazioni calano. E anche la sua sicurezza in quello che avrebbe dovuto fare”.

E ancora: “Cabral o Jovic? Una mossa che in molti si aspettano è Cabral. Noi però non viviamo la quotidianità dello spogliatoio, l’unico che lo sa è Italiano“.