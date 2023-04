Amoruso: “Si può gestire la gara di Conference League anche senza i titolarissimi. Amrabat ti fa stare tranquillo: fa un lavoro che pochissimi al mondo replicano”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare del momento della squadra viola e della sfida di domani contro il Lech Poznan: “Non saprei se rischiare Dodo e Milenkovic, che sono diffidati. Con tutto il rispetto per il nostro avversario, la Fiorentina è già nettamente favorita di suo e può tranquillamente gestire un vantaggio di 1-4, anche senza i titolarissimi. Ma non è sottovalutare l’avversario”.

Su Amrabat: “Ti fa stare tranquillo a prescindere. Fa un lavoro che pochissimi al mondo sanno fare, ovvero una copertura così costante davanti alla difesa; in questo modo, l’azione riparte con più tranquillità. Chiaramente, anche con i sostituti la Fiorentina ha dimostrato di avere garanzie. Inoltre, il Lech Poznan sarà obbligato a sbilanciarsi, quindi ci saranno anche spazi”.