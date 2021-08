Amoruso: “Sono preoccupato per la difesa a quattro. Juric? Non parlerei di rimpianto per la Fiorentina”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana: “A Roma la squadra viola ha lasciato gli avversari troppo liberi di giocare a centrocampo e credo che Italiano l’abbia fatto notare ai suoi giocatori. Temo che il passaggio alla difesa a quattro ci farà penare ancora per un po’. Il Torino ha meno qualità, è rimasta più o meno la stessa dell’anno scorso. Juric? Non parlerei di rimpianto, Italiano è abbastanza simile anche nell’ottica degli obiettivi da raggiungere. Poi come sempre sarà il campo a parlare”.