Amoruso: “Spalletti tornerà ad allenare e la miglior piazza per lui è Firenze. Se fossi nella Fiorentina ci proverei”

In un’intervista a FootballNews24 ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso. Tra i tanti temi trattati anche quello relativo alla questione allenatore e anche qualche parola sul futuro di Federico Chiesa. Queste le sue parole:

“Credo che Spalletti tornerà ad allenare e per me la piazza migliore per lui è Firenze. I tifosi lo gradirebbero molto e se si spendono soldi per un grande allenatore ci sono buone possibilità di fare una grande annata. Se fossi la società io proverei a fare questo investimento, che potrebbe attirare anche l’attenzione di molti giocatori verso la Fiorentina. Iachini non lo conosco bene, ma è un allenatore più caratteriale che tecnico. Chiesa e Castrovilli? Dipende se la società viola li potrà trattenere anche dal punto di vista economico. Magari dalle loro cessioni si potrebbero acquistare altri sette giocatori. L’importante è capire che intenzioni si hanno, sia da una parte che dall’altra”.