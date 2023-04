Amoruso: “Speriamo che il pareggio in campionato svegli la Fiorentina: non ci si può permettere di rilassarsi. Uscire contro il Lech Poznan sarebbe uno scandalo”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa viola: “Forse è anche meglio che la squadra abbia avuto questo spavento in campionato. Ci può stare? No, ho visto tanta approssimazione e un po’ di presunzione. Alla fine il pari va bene, che forse arriva nel momento giusto; speriamo che questo ‘stop’ svegli la squadra, nel calcio non puoi permetterti di rilassarti”.

Sulla partita di domani: “Quello che deve muovere la Fiorentina è lo spirito che si è visto negli ultimi due mesi. Domani sera, con tutto il rispetto per il Lech Poznan, la squadra può fare la partita che sa fare. Le occasioni arriveranno, perché la Viola è nettamente superiore e deve dimostrarlo sul campo. Essere eliminati sarebbe uno scandalo, passare la normalità”.

E ancora: “Per mentalità, la Fiorentina se la gioca contro tutto e tutti. Il conservare non fa parte del DNA di questa squadra; le partite a inizio stagione, dove la Viola non ha giocato a viso aperto e ha fallito, ne sono la prova”.