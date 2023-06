Amoruso: “Spero che Italiano dopo due finali perse abbia capito che tatticamente c’è da rivedere qualcosa. La difesa viola…”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno della stagione della squadra di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Sicuramente in difesa la Fiorentina ha commesso molti errori quest’anno e qualcosa dovrà cambiare in vista della prossima stagione. Nelle finali come quella di Conference ti servono giocatori con personalità.

Alla fine la squadra viola doveva aspettar il fischio dell’arbitro per andare ai supplementari senza prendersi rischi. Fa rabbia aver perso per un nostro errore e non per una loro grande giocata. Spero che dopo due finali perse Italiano abbia capito che il contesto tecnico della squadra va rivisto”