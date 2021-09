Amrabat: “Abbiamo sentito degli spari durante la notte, è stato spaventoso. Non immaginavo di poter vivere una cosa del genere”

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha parlato al De Telegraaf per raccontare la disavventura vissuta in Guinea con la nazionale marocchina. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Se scegli di giocare per un Paese africano sai che puoi correre dei rischi, ma non ti aspetti di finire nel bel mezzo di un colpo di stato militare. Quando mi sono svegliato domenica mattina, Adel Taarabt del Benfica è venuto nella mia stanza e mi ha chiesto se avevo sentito degli spari. All’inizio ho riso e ho detto che dovevano essere fuochi d’artificio, ma poi abbiamo capito che era una cosa seria. I miei familiari erano molto preoccupati, mi scrivevano per sentire se stavo bene. Sapevamo che la partita contro la Guinea non si sarebbe potuta giocare, ma in attesa della conferma ufficiale dovevamo rimanere professionali e quindi abbiamo fatto la riunione tecnica. Sentire quegli spari intervallati da lunghi silenzi è stato molto spaventoso”.

E poi ha aggiunto: “C’erano 45 minuti di macchina dall’aeroporto, dove il nostro aereo era ancora fermo. Ma i militari che avevano preso il potere hanno invitato tutti a rimanere in casa e la strada per l’aeroporto e l’aeroporto stesso sono stati chiusi. Il nostro re ha contattato i nuovi leader, e finalmente siamo riusciti ad andare sull’aereo sotto supervisione militare. E’ stata un’esperienza molto strana e brutta, posso solo immaginare le preoccupazioni della famiglia”.