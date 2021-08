Amrabat al centro di un intreccio di mercato: la Sampdoria vira su un giocatore del Torino e ora i granata possono puntare il giocatore della Fiorentina

Si preannuncia come un vero e proprio intreccio di mercato quello che riguarda Sofyan Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina è corteggiato, oltre che dall’Espanyol, da Sampdoria e Torino che però devono pensare anche a far quadrare i conti.

Ecco perché, scrive Gianluca Di Marzio, i blucerchiati potrebbero virare su Rincon, giocatore che il Torino sarebbe disposto a cedere. In tal caso, di conseguenza, i granata potrebbero tornare alla carica per Amrabat. Inoltre la squadra di Juric sta lavorando per prendere un vecchio obiettivo viola, quel Mustafi a cui Pradè e Burdisso hanno preferito Nastasic.