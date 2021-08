Amrabat alla fine non è partito, e il marocchino non perde tempo e manda segnali d’affetto alla Fiorentina. FOTO

Il calciomercato è ormai concluso e la Fiorentina non ha ceduto nessun giocatore sul gong finale. Tra gli indiziati a lasciare Firenze c’era sicuramente Amrabat, sul quale avevano messo gli occhi addosso diversi club di Serie A, su tutti il Torino del suo mentore Juric. Niente da fare, il marocchino rimarrà in riva all’Arno, e non ha perso tempo per mandare segnali d’affetto alla società gigliata.

Il centrocampista ex Verona ha postato una sequenza di foto sul suo profilo Instagram, ripercorrendo il suo percorso in viola. Una foto di squadra, un’altra con Barone e Pradè, e per ultimo uno scatto che lo ritrae col presidente Commisso. Segnali di distensione, dopo gli ultimi giorni tutt’altro che sereni per il centrocampista viola. Di seguito le foto postate dal calciatore.