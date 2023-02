Amrabat ‘ci mette la faccia’ ma non è ancora la sua ora per Italiano: l’assenza forzata in attesa della mascherina

Uscito e poi rientrato immediatamente sulla scena: per Sofyan Amrabat è stata una settimana agitata quella di chiusura del mercato, con il dentro-fuori dell’ultimo giorno e l’ingresso nel finale di Fiorentina-Torino. Il marocchino comunque ci ha messo la faccia, in tutti i sensi, chiedendo scusa e sacrificando anche il setto nasale per la causa, quando c’era da tutelare il vantaggio contro i granata. Per lui però dopo la frattura un’inevitabile assenza forzata dalle sedute in gruppo, in attesa che arrivasse l’apposita mascherina (arrivata oggi) con cui poi potrà giocare: anche per questo, domani con il Bologna il marocchino partirà dalla panchina, lasciando ancora spazio probabilmente a Mandragora.