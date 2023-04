Amrabat: da quello spuntino a bordocampo a un giallo che rimarrà “indigesto” al centrocampista della Fiorentina

Sono le 19:51 e a Milano cala il sole. A San Siro si gioca Inter-Fiorentina e la telecamera riprende il curioso gesto di Sofyan Amrabat, che a bordo campo si gusta una banana e beve dell’acqua, dopo essere subentrato al 66′ a Castrovilli. È l’orario del tramonto e per i musulmani è il momento in cui è consentito mangiare durante il periodo del Ramadan, che è osservato in questi giorni. Un immagine che sta facendo il giro del web e che rappresenta il momento vissuto dal mondo musulmano.

Al 79′, poi, il cartellino giallo sventolato da Maresca nei confronti del marocchino, che era diffidato e salterà la partita contro lo Spezia. Un’assenza pesante per la squadra di Italiano, ora alla rincorsa di un’Europa fino a poche settimane fa insperata.