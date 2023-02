Amrabat destinato alla panchina in Conference League: Italiano pensa a Bianco, ma Duncan…

Aggiornamenti in casa Fiorentina dal centro sportivo ‘Davide Astori’. Questa mattina la squadra ha svolto l’allenamento di rifinitura sotto gli occhi del presidente Rocco Commisso. Salvatore Sirigu, nonostante l’assenza di stamani, è nei convocati e può partire titolare. C’è anche Riccardo Sottil, che sta migliorando progressivamente.

Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, in vista della gara di domani, il centrocampista Sofyan Amrabat è destinato alla panchina, con Rolando Mandragora che prenderà il suo posto. Insieme a lui e a Bonaventura, Italiano pensa anche ad Alessandro Bianco, ma pare sia in vantaggio Alfred Duncan per partire da titolare.