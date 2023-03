Amrabat di nuovo nel progetto viola, due big europee “avvisate”

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. E quando la tattica la fa da padrone è Sofyan Amrabat, come spesso gli capita, ad emergere da protagonista. Come scrive Calciomercato.com, con il Lecce Amrabat ha giocato una gara, l’ennesima, di straordinaria pulizia tecnica unita al sempre perfetto lavoro in fase di interdizione. Dopo il caso scoppiato nell’ultimo giorno di mercato, Sofyan si è di nuovo calato al 100% nel progetto Fiorentina e Italiano non può essere più soddisfatto di così dopo aver ritrovato il centrocampista che ha incantato gli occhi del mondo in Qatar.

Non una bellissima notizia per tutte quelle squadre che in estate vogliono provare l’assalto al centrocampista, Barcellona e Tottenham in primis. Il suo contratto scade nel 2024, è vero, ma la Fiorentina può avvalersi di una clausola che ne prolungherebbe la scadenza fino al 2025. Impossibile dunque far leva su scadenze prossime o su rendimenti altalenanti per tutte le pretendenti. Per portarsi a casa questo straordinario mediano ci sarà da sborsare, e parecchio.