Amrabat diventa attore per un giorno. Da calciatore a uomo-immagine per una nota casa automobilistica. FOTO

Non solo calciatore, ricercato anche da grandi squadre in Europa, ma ora anche uomo-immagine. E’ un momento importante nella vita del centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, che ha saputo sfruttare al meglio la ribalta del Mondiale in Qatar per porsi all’attenzione degli uomini mercato, ma anche di dirigenti di case automobilistiche in cerca di testimonial.

E così il mediano viola e della nazionale marocchina è diventato il protagonista di uno spot pubblicitario girato in patria con la MG Motor. Una giornata passata in patria quella di ieri dedicata in larga parte a questa attività e una campagna pubblicitaria che lo vedrà al centro dei riflettori nei paesi arabi.