Amrabat è ancora il primo obiettivo di Xavi? Il tecnico del Barça cerca Zubimendi e Ruben Neves

Poteva essere obiettivo primario a gennaio ma scalare nelle gerarchie nel mercato invernale: il feeling tra Sofyan Amrabat e il Barcellona è tutto da dimostrare anche perché nella lista degli obiettivi dei blaugrana ci sono vari giocatori. Secondo il quotidiano Sport, Xavi vorrebbe il regista della Real Sociedad Martin Zubimendi, per il quale però i baschi chiedono una cifra troppo alta. In alternativa c’è anche il portoghese Ruben Neves e quindi Amrabat, per il quale la Fiorentina continua a chiedere 40 milioni: una richiesta ritenuta per il momento eccessiva.