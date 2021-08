Amrabat e Duncan, cessioni rimandate? La Fiorentina potrebbe attendere gennaio…

Va bene fino a gennaio, almeno. Quello, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, è il termine che gli uomini di mercato di Commisso si sono dati per Amrabat e Duncan, i due intorno ai quali invece continuano ad animarsi voci di cessione. Specie quello del Nazionale marocchino non è nome banale, considerando l’investimento a gennaio 2020 su espressa volontà del presidente italo-americano e quante aspettative (molte disattese) ci fossero su di lui.

L’Atalanta è in forte pressing (più defilato il Napoli) e ci sarebbe il sì del calciatore, ma non c’è appunto il sì per ora della Fiorentina. Che vorrebbe tenere Amrabat e anche Duncan, per il quale serve come minimo un rilancio d’interesse da parte del Verona per un esito differente.