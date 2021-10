Amrabat e il suo Marocco ancora alle prese con le disavventure: questa volta però il problema “tragicomico” è degli avversari

Ancora Marocco e ancora Guinea, questa volta Guinea-Bissau per essere precisi. Solo qualche settimana fa la nazionale marocchina con i due giocatori della Fiorentina Sofyan Amrabat e Youssef Maleh era rimasta bloccata in Guinea a seguito di un colpo di stato, tra l’altro ancora in corso. Questa volta invece il problema sembra essere meno grave e riguarda gli avversari della nazionale nordafricana. I giocatori della Guinea-Bissau infatti, a poche ore della partita sono stati colpiti da una probabile intossicazione alimentare che ha causato diarrea, vomito e la necessità di cure urgenti.

Una notte da incubo dunque per la squadra e lo staff nel ritiro di Rabat, in attesa di sapere se la partita in programma stasera si potrà o meno disputare. Convocato per il match il solo viola Amrabat.