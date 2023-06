“Amrabat è in trattative avanzate con l’Atletico Madrid per il suo trasferimento in Spagna. E la Fiorentina…”

Arrivano autorevoli conferme anche dalla Francia sui dialoghi in corso tra Fiorentina e Atletico Madrid per il passaggio in Spagna di Sofyan Amrabat. Secondo quanto scrive L’Equipe, il giocatore sarebbe in trattativa avanzata con i Colchoneros.

Per quanto riguarda la parallela trattativa tra club, non è stata ancora concordata una cifra finale per il possibile trasferimento. Sempre più lontane dunque le opzioni Barcellona o club inglesi. Amrabat è sempre più vicino ad approdare alla corte del Cholo Simeone.