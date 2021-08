Amrabat e la Nazionale: La Fiorentina vorrebbe che il calciatore restasse a Firenze. La situazione

A poche ore dalla fine del calciomercato, con ogni probabilità (usare il condizionale in queste ore è comunque d’obbligo), Sofyan Amrabat rimarrà un calciatore della Fiorentina.

Per quanto riguarda la convocazione dal Marocco arrivata al mediano classe ’96, la Fiorentina vorrebbe che il calciatore, restasse a Firenze per prevenire possibili ricadute dopo l’operazione. Il commissario tecnico del Marocco Halilhodzic non è della stessa idea. Il selezionatore vorrebbe con se Amrabat già dai prossimi incontri…