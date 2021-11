Amrabat e la valutazioni mercato della Fiorentina su di lui. Scambio di prestiti e una nuova mezz’ala in viola?

Se non è stato un abbaglio, com’è possibile che Amrabat non sia riuscito ad imporsi – né tanto meno a convincere nemmeno un po’ – dopo un anno e più (e nel conto aggiungiamo l’intervento chirurgico a tre giorni dall’inizio del ritiro di Moena)?

Come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, la storia del ruolo ormai non regge più, di fronte a prestazioni che non hanno niente di quello che avevano a Verona, a cominciare dall’impatto sulla partita che era il marchio di fabbrica del centrocampista marocchino e, a proposito di centrocampo, la Fiorentina sta valutando se a gennaio metterlo sul mercato, magari per uno scambio di prestiti in modo da garantire al tecnico viola un’opzione in più, cioè un interno “vero” e utile a dare il cambio a Bonaventura e Castrovilli e non a Torreira e Pulgar.