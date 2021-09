Amrabat e Maleh finiscono in mezzo… a un colpo di stato in Guinea: Marocco isolato in hotel

Un evento piuttosto insidioso quello che ha scosso la vigilia di Guinea-Marocco, valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022: diversi spari nella notte e il rapimento del presidente guineano Alpha Condè hanno concretizzato di fatto un colpo di stato, mettendo a rischio anche l’incolumità dei presenti. Per la Fiorentina ci sono Amrabat e Maleh, insieme ai compagni chiaramente confinati in hotel, in attesa di capire se la partita di domani si giocherà o meno: la sensazione però è che possa arrivare il rinvio per questioni di sicurezza.