Amrabat e Milenkovic migliorano, Jovic non è al top. Ecco quanti spettatori ci saranno domani al Franchi

Importanti aggiornamenti in casa Fiorentina alla vigilia della gara contro il Sassuolo, riportati da Radio Bruno Toscana. Sofyan Amrabat e Nikola Milenkovic stanno leggermente migliorando e potrebbero partire titolari; in particolare, il serbo prenderebbe il posto di Igor. Gonzalez tra i convocati? Possibile, dato che l’argentino ha svolto parte dell’allenamento di ieri in gruppo.

Attenzione, invece, a Luka Jovic, che non sembra essere al top nonostante l’entrata in campo negli ultimi minuti contro il Monza. Proprio per questo, Arthur Cabral è favorito per ripartire dal primo minuto. Domani, all’Artemio Franchi, sono previsti 28mila spettatori circa.