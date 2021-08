Amrabat e un interrogativo che permane tra tattica e mercato

Mentre la Fiorentina di Vincenzo Italiano prende pian piano forma c’è un giocatore fermo ai box che deve ancora conoscere la sua esatta collocazione nelle idee del nuovo allenatore viola. Stiamo parlando del centrocampista Sofyan Amrabat, operato lo scorso mese di pubalgia e che ancora non ha avuto modo di mettersi alla prova agli ordini di mister Italiano.

Oltre alle insistenti voci che lo vorrebbero al Torino alla corte del suo ex allenatore Juric, va tenuto presente quale può essere il suo possibile utilizzo negli schemi tattici del tecnico gigliato, il quale ha affermato recentemente di vederlo come play.

In quella posizione però ci sono Pulgar e il giovane Bianco, e una regia a due non sembra al momento essere nei piani di Italiano che punta, come noto, sul 4-3-3. Il ruolo di mezzala destra, che sarebbe quello naturale del centrocampista marocchino, sembra invece assegnato a uno tra Bonaventura e Castrovilli.

La questione resta quindi aperta. Sta alla Fiorentina decidere il da farsi. L’intento principale resta quello di far tornare al centro del progetto viola il giocatore, magari con un inserimento graduale nei meccanismi di gioco di Italiano in uno dei ruoli chiave a centrocampo. Dopotutto Amrabat resta sempre uno dei maggiori investimenti della gestione Commisso e la sua rivalutazione resta una prerogativa della società. Di cessione se ne può parlare soltanto di fronte a una cospicua offerta che possa permettere di monetizzare e che per adesso non è arrivata.