Amrabat e uno spuntino non casuale: lo studio dello staff della Fiorentina per il digiuno durante il Ramadan

Ha fatto e sta facendo il giro del mondo l’immagine di Sofyan Amrabat che si ferma a bordo campo durante Inter-Fiorentina per mangiare una banana e bere dell’acqua per interrompere il digiuno del Ramadan. Come riporta Cronache di spogliatoio, i nutrizionisti della società hanno dovuto studiare una strategia legata all’orario del tramonto, che varia di luogo in luogo, prendendo in questo caso in analisi Milano.

Il nutrizionista del club Cristian Petri, ha effettuato alcuni test per scegliere la strategia giusta per Amrabat, insieme al resto dello staff. Perché la tanto virale banana? Perché durante l’attività fisica bisogna utilizzare alimenti ricchi di carboidrati, poveri di grassi, fibre e proteine. L’obiettivo non è quello di abbuffarsi durante l’attività. E soprattutto rimanere ben idratati. Per prepararsi, lo staff della Fiorentina ha studiato diversi casi del passato, interni ed esterni, affidandosi a elaborati a tema, come l’articolo ‘Effects of Ramadan Fasting on Physical Performance: A Systematic Review with Meta-analysis’, redatto da tre ricercatori e impegnato a studiare le prestazioni degli atleti durante il Ramadan partendo da tre database contenenti dati.