Amrabat e un’offerta indecente, nel vero senso della parola. Il naturale NO arrivato dalla Fiorentina al Barcellona

Prestito oneroso (tre milioni di euro) e diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro (compresi i tre del prestito). Questa è l’offerta indecente fatta dal Barcellona alla Fiorentina per prendere Sofyan Amrabat.

Indecente però non perché fuori da ogni logica, ma nel vero senso della parola, perché l’ultimo giorno di mercato non puoi presentarti ad un club per prendere uno dei migliori giocatori presenti in rosa e sperare che qualcuno ti dica anche di sì.

La conseguenza logica è il no che è stato rifilato al club blaugrana che però ancora non si è arreso e sta cercando in qualche modo di rilanciare, anche se non ha grandi margini operativi visti i lacci imposti dalla Liga ai catalani sul mercato.