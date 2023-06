Amrabat è volato a Madrid: fari puntati sulle estimatrici spagnole. Ore caldissime per il suo futuro

Arrivano novità importanti per quanto riguarda il futuro di Sofyan Amrabat. Secondo quanto riportato da Lady Radio, il calciatore marocchino è in Spagna, partito ieri nel tardo pomeriggio da Firenze, direzione Madrid.

Confermate dunque le voci che lo volevano via dal ritiro del Marocco per motivi di mercato. Destinazione spagnola che accende i riflettori su due estimatori ormai noti: il Barcellona, che lo segue con attenzione già dallo scorso gennaio, e l’Atletico Madrid, Madrid, che il giocatore preferisce. Le prossime ore potrebbero essere calde sul fronte Amrabat, lontano da Firenze ormai non solo fisicamente.