Amrabat: “Grande vittoria, felice di essere tornato in campo dopo il mio infortunio”

Anche il centrocampista marocchino della Fiorentina Sofyan Amrabat ha commentato sui social la vittoria a Bergamo della squadra viola. Queste le sue parole sotto l’ultima foto postata sul profilo Instagram: “Grande vittoria! Felice di essere tornato dopo il mio infortunio!”

Il centrocampista venticinquenne viola è infatti tornato a vestire la maglia viola dopo l’operazione per risolvere il problema con la pubalgia che non gli aveva ancora permesso di entrare in campo in questa stagione. Amrabat era però stato convocato nel Marocco dove qualche giorno fa aveva giocato circa 30 minuti ella sfida contro il Sudan.