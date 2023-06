Amrabat guarda alla Spagna, ma i soldi richiesti dalla Fiorentina ce li hanno in Inghilterra. Un bel guaio tutto da risolvere

Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, sta praticamente girando da tempo col cartello “vendesi” al collo.

Il giocatore, scrive anche il Corriere dello Sport-Stadio così come Fiorentinanews.com, ha fatto sapere di preferire piste che portano in Spagna, ma Barcellona e Atletico Madrid ancora sono freddi, per motivi differenti, davanti a questa richiesta economica.

Dall’Inghilterra intanto sono tornati a farsi sentire il Liverpool e il Newcastle, ovvero le uniche società che potrebbero garantire alla Fiorentina una cifra simile a quella richiesta per il marocchino. Un bel guaio che resta da risolvere e anche il prima possibile.