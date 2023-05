Amrabat ha in testa solo il Barcellona. La Fiorentina vuole ricavare il più possibile dall’operazione e per farlo ha un aiuto… inglese

Il quotidiano spagnolo Sport torna a parlare della situazione legata al centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, già cercato a gennaio dal Barcellona con un offerta allo scadere che è stata rifiutata dal club viola. Come si legge, il marocchino avrebbe come priorità per il suo futuro la società catalana, che è ancora intenzionata a ingaggiarlo. Tuttavia Commisso vuole monetizzare il più possibile dalla cessione del giocatore, per la quale (a certe cifre) non si è disposti a fare nessun muro.

Da parte sua il Barcellona può contare sulla volontà del giocatore di raggiungere la Spagna, mentre la Fiorentina sa che può contare su un forte interesse da parte di alcuni club della Premier per lui e non è disposta ad accettare offerte al ribasso del Barça, che naviga in acque finanziare non propriamente calme.