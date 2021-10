Amrabat, i rimproveri di Italiano e quei fraintendimenti con la ‘catena’ di destra

Non è stata una vera e propria novità dell’ultim’ora perché le esercitazioni degli ultimi giorni avevano fatto capire qualcosa, ma una delle curiosità di Venezia-Fiorentina è sicuramente la prima maglia da titolare di Sofyan Amrabat in questa stagione. Come scrive La Repubblica, dopo un’estate tribolata, fatta di un’operazione per la pubalgia, un ritiro iniziato in ritardo, una quasi cessione negli ultimi giorni di mercato il centrocampista marocchino aveva iniziato piano piano a prendere confidenza nella nuova Fiorentina di Italiano.

Il primo acuto intorno al ventesimo con un buon cambio di gioco, il secondo un break con cui manda in porta Bonaventura per un tiro deviato che per poco beffa Romero. In realtà più che l’inizio di una nuova sinfonia le giocate appaiono dei picchi in una prestazione così e così certificata da un giallo tattico per fallo su Aramu lanciato in contropiede. Un atteggiamento che trova i rimproveri del tecnico viola ma anche dei compagni con un paio di fraintendimenti con Odriozola nel momento di cercare una giocata.