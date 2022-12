Amrabat: “Il contratto con la Fiorentina? Ora conta solo la Coppa del Mondo. Col Marocco mantengo l’equilibrio a centrocampo”

Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, sta disputando un grande Mondiale. E’ un giocatore ambizioso, ma il direttore tecnico Nicolas Burdisso sa quanto sia importante per la formazione viola e quando è stato in Qatar è andato a seguire dal vivo le sue prestazioni. Amrabat ha un contratto valido con i gigliati fino al giugno 2024 e inoltre c’è un’opzione per vincolarlo per un altro anno a favore del club di Commisso.

“Ma ora conta solo la Coppa del Mondo – dice Amrabat al quotidiano olandese AD – La mia carriera è andata avanti passo dopo passo. Ok, il Feyenoord non è riuscito a dare una svolta. Purtroppo. Ma non posso dire niente di negativo su quel club e su Giovanni van Bronckhorst e Martin van Geel. Sono grato a loro. Avevo anche bisogno di quel passo per essere dove sono ora. Il fatto che non abbia funzionato a Rotterdam, a volte devi portare a guardarti allo specchio per questo”.

E sul Mondiale: “Daremo tutto e poi sarà chiaro se questo è sufficiente per il titolo o meno. Sto facendo del mio meglio. Qui mantengo l’equilibrio a centrocampo”.