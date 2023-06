Amrabat lascia il ritiro del Marocco e torna a discutere con la Fiorentina. Tante offerte ricevute

Il centrocampista Sofyan Amrabat ha lasciato il ritiro del Marocco e con il benestare del selezionatore della Nazionale, Walid Regragui, se n’è tornato in Italia per parlare con la Fiorentina.

Amrabat dunque non seguirà il Marocco nella trasferta in Sudafrica a Johannesburg, bensì se ne tornerà in Toscana per parlare con il club viola, anche perché ha ricevuto molte offerte nell’ultimo periodo e sta cercando di prendere una decisione definitiva sulla squadra nella quale giocherà la prossima stagione. Questo è quanto riportano diverse fonti nel suo paese d’origine.

Intanto lo stesso Regragui ha detto in proposito: “Amrabat non viaggerà con noi, non voglio che si infortunino giocatori che sono al centro del mercato estivo”.