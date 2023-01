Amrabat, le iniezioni e una competizione che lo ha segnato anche fisicamente

Che Sofyan Amrabat abbia fatto un grandissimo Mondiale, al pari del suo Marocco, è una verità incontrovertibile. Però questa competizione ha segnato molto il centrocampista della Fiorentina, specialmente dal punto di vista fisico.

In questo senso, il racconto del tecnico viola, Vincenzo Italiano, è stato davvero molto chiaro: “Ha concluso quel torneo con iniezioni antidolorifiche, che gli hanno permesso di giocare”.

“Ha ancora dei problemi – ha aggiunto Italiano per spiegare il suo mancato impiego contro il Sassuolo – ha fatto solo quattro allenamenti con noi e lui stesso mi ha assicurato che non avrebbe potuto giocare 90 minuti, non volevo rischiare. Quando tornerà al 100%, sarà un vero vantaggio per noi”.

Insomma, non solo è arrivato tardi a Firenze dopo il Qatar, ma ancora ci sarà da attenderlo per un po’ prima di rivederlo ai livelli massimi.