Amrabat: “L’intensità della Premier League si addice molto a me. Sarebbe bello giocare in Inghilterra un giorno”

Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, lascia la propria porta aperta a giocare, un giorno, in Premier League.

“La Premier League è un campionato fantastico – le parole del nazionale marocchino sono riportate dal Daily Mail – uno dei più importanti nel mondo. Sarebbe bello per me giocare là un giorno, ma non è che voglio solo giocare in Inghilterra, perché anche la Spagna è bella, così come l’Italia e la Serie A”.

E poi: “Il calcio è cambiato tanto. E’ più fisico, devi essere più atletico, il tempo e l’intensità sono più alti. Naturalmente in Inghilterra l’intensità è molto alta e così penso che questo mi si addica molto”.