Amrabat-Milan, una suggestione durata a malapena 48 ore. I rossoneri, intanto, si sistemano a centrocampo

Tra il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat e il Milan, per ora, c’è stata soltanto una suggestione di mercato durata il tempo di 48 ore. Per il numero 34 viola, ancora, non c’è dimora: l’Atletico Madrid non affonda l’offerta con i 30 milioni di € necessari e altre destinazioni fuori dalla Liga non fanno parte dei piani del giocatore.

Intanto, i rossoneri si sistemano a centrocampo con un altro colpo. Oggi è il giorno di Ruben Loftus-Cheek, ormai ex Chelsea, al Milan. Affare da 20 milioni di € complessivi e contratto di 4 anni per il centrocampista inglese.