Amrabat one man show: è lui il migliore nell’impresa dell’Hellas contro la Juventus

La Gazzetta dello Sport questa mattina incorona Amrabat come miglior giocatore di Hellas-Juventus giocata ieri sera al Bentegodi. Per il quotidiano sportivo la prestazione del neo acquisto viola vale un bel 7,5: “Padrone in mezzo, presenza e letture per 90 minuti. Quado esce da un ingorgo col navigatore e apre verso destra, il Betegodi applaude commosso“. Il centrocampista è stato infatti uno dei protagonisti dell’impresa vittoriosa dell’Hellas Verona sui Campioni d’Italia per 2-1. Per ora la Fiorentina può stare solo a guardare, dato che il giocatore arriverà a Firenze solo la prossima estate.