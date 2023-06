Amrabat pensa al mercato? Per ora solo il ritiro col Marocco per il mediano della Fiorentina – FOTO

Finita, male, la stagione per lui e per la Fiorentina, è tempo di Nazionale per Sofyan Amrabat. Dopo qualche giorno di riposo successivo alla sconfitta subita in finale di Conference League col West Ham, il mediano è volato alla volta del Marocco, dove si sta preparando per le prossime sfide.

Due saranno gli impegni nei prossimi giorni per Amrabat: prima un’amichevole contro Capo Verde (domani) e poi una partita valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa contro il Sudafrica (17 giugno).

In attesa di capire quale sarà il futuro del numero 34 viola, quasi sicuramente lontano da Firenze, Amrabat è felice con la Nazionale che qualche mese l’aveva consacrato a livello internazionale ai Mondiali in Qatar. Il cuore di Sofyan è tutto per la sua gente, come si può evincere dal seguente post ripreso da Instagram: