Amrabat, per ora non ci sono offerte adeguate. Il Napoli resta una possibilità ma soltanto ad una condizione

Sulle pagine de Il Mattino viene approfondita la pista di mercato che potrebbe portare il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat al Napoli. Il quotidiano precisa come Spalletti abbia fatto presente di aver bisogno di un risorsa in quel ruolo, e i nomi sono quelli del giocatore viola, di Berge dello Sheffield United e di Youssouf del Saint Etienne.

Viene precisato comunque come l’obiettivo Amrabat si sia reso più complicato da raggiungere, a meno che la Fiorentina non decida di cederlo in prestito a zero. Alla fine del calciomercato mancano pochi giorni e tutto può ancora accadere, ma per il momento non sembrano esserci l’offerta adeguata da nessun club per il giocatore voluto l’anno scorso fortemente dal presidente Rocco Commisso alla Fiorentina.