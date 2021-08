Amrabat può dire addio alla Fiorentina: Le condizioni da rispettare

L’edizione odierna del Corriere Fiorentino si sofferma sulla situazione di Sofyan Amrabat. Acquistato dalla Fiorentina a gennaio del 2020, è passato in un anno e mezzo da essere l’acquisto più costoso di sempre per la Viola ad esubero. Voluto da Rocco Commisso in persona, la sua avventura in riva all’Arno è nata male. E proseguita se possibile ancora peggio tra incomprensioni, pubalgia ed equivoci tattici.

Sono diverse le offerte arrivate sul tavolo della dirigenza della Fiorentina, che non ha chiuso le porte ad una cessione di Amrabat. Dal Torino all’Atalanta passando per il Napoli, il marocchino è richiestissimo. Soltanto il presidente Commisso sta mostrando qualche resistenza nel cederlo. La società chiede che oltre al prestito venga inserito un diritto di riscatto sui quindici milioni di euro che possa trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. Perché quei 20 milioni più bonus spesi per prenderlo pesano e Commisso non ha nessuna intenzione di farli volar via così.