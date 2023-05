Amrabat resta nel mirino del Barcellona, ma il club catalano non ha le risorse economiche per acquistarlo

Il Barcellona sta programmando la costruzione della squadra per la prossima stagione, ma deve fare attenzione al fair play finanziario. Come riferito dal quotidiano spagnolo Marca, i catalani, nonostante abbiano come primo obiettivo per la mediana Ilkay Gündogan del Manchester City, continuano a restare sulle tracce del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, ma come nel mercato di gennaio, nelle classe del club blaugrana sembrano mancare i fondi per poterlo ingaggiare a titolo definitivo.

Per il giocatore la società viola chiede almeno 25 milioni di euro. La dirigenza del Barcellona si augura che la richiesta si possa abbassare, altrimenti virerà su altri fronti per rinforzare il centrocampo.